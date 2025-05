Il portiere del Lecco Jacopo Furlan, ex Empoli e Catania, ospite a Il Salotto del Calcio su TVL, ha commentato alcune tematiche di casa Fiorentina, esprimendosi anche su David De Gea.

“Capisco che il tifoso viola abbia voglia di grande calcio e di tornare a risultati che la piazza pensa le competano, ma non mi sembra che al netto di tutto la Fiorentina quest’anno abbia fatto così male. La Fiorentina ha fatto meglio di squadre più attrezzate che spendono molto di più, vedi il Milan. Fare più di 60 punti penso sia un buon risultato e che i calciatori siano abbastanza soddisfatti. La contestazione a Palladino l’ho trovata strana, lascia un po’ il tempo che trova, penso che sia un buon allenatore. Al primo anno in una piazza difficile si è ben destreggiato”.

‘De Gea stratosferico, Terracciano ha bisogno di continuità’

“Il rendimento di De Gea era abbastanza scontato, al limite si sarebbe potuto pensare che potesse avere qualche problemino nelle primissime partite, invece no. È un portiere straordinario ed è stata brava la Fiorentina, perchè era svincolato da un anno… è stratosferico, non sbaglia niente e para tutto. È uno dei miei portieri preferiti. Terracciano? È un portiere che ha bisogno di avere continuità, trova le proprie certezze nelle partite. Il suo modo di interpretare il ruolo è coraggioso, ma se non giochi mai rischi. Penso abbia accettato di buon grado di fare il secondo a De Gea alla luce della sua storia e delle prestazioni dello spagnolo, non penso abbia avuto tanto da recriminare. Credo che se arrivasse una squadra che gli garantisse la titolarità accetterebbe tranquillamente di partire”.

‘Il Bologna ha qualcosa in più della Fiorentina sul piano mentale’

“Non vedo grande differenza tra le rose di Fiorentina e Bologna, ma credo che i rossoblù abbiano qualcosa in più e che sia sul piano mentale. Dopo lo scorso anno i giocatori del Bologna hanno maturato una consapevolezza diversa rispetto a quelli della Fiorentina. Sono arrivati quinti, hanno giocato la Champions League e si sono abituati ad un contesto diverso, rendendosi conto che possono esprimersi ad un certo livello. Italiano è un allenatore forte e con idee ben chiare”.