Prosegue il mercato invernale, con la Fiorentina attenta su più fronti sia in entrata che in uscita. Oggi è stato presentato il primo colpo di questa sessione invernale, con Valentini che però era virtualmente viola già in estate. È stata anche la giornata dell'ufficialità della cessione a titolo definitivo di Lucas Martinez Quarta al River Plate.

Folorunsho a breve a Firenze

La notizia della serata riguarda Michael Folorunsho, che arriverà a Firenze entro giovedì sera. Chiusa la trattativa tra Fiorentina e Napoli con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Venerdì il giocatore sosterrà le visite mediche.

E in difesa…

Gli altri obiettivi rimangono chiari: in difesa c'è sempre Pablo Marì in pole, con il giocatore chiesto da Palladino per rinforzare il reparto difensivo che ha già detto sì alla società viola. Rimangono da capire i tempi dell'operazione.

Via gli esuberi

Altri possibili acquisti saranno legati alle cessioni. Nelle ultime ore la Fiorentina ha comunicato la volontà di mettere sul mercato sia Kouamé che Ikoné, ormai ai margini del progetto di Palladino, ma gli ingaggi pesano e le operazioni non saranno facili. Definitivamente fuori, invece, Christensen, che è pronto a tornare in Germania al Padernborn. Nessuna novità sul fronte Biraghi, che rimane in uscita.