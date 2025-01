Gudmundsson non lavora con il gruppo: la caviglia dell'islandese non è al top. E in vista di Monza-Fiorentina...

Non arrivano buone notizie dal Viola Park, dove la Fiorentina è tornata ad allenarsi oggi in vista della prossima partita contro il Monza. Le novità riguardano Albert Gudmundsson, con l'islandese che non ha lavorato insieme ai compagni per i problemi alla caviglia che non lo hanno fatto scendere in campo contro il Napoli.

L'islandese continua a lavorare a parte e adesso saranno da monitorare le sue condizioni in vista della gara di lunedì contro il Monza. Lo riporta Radio Bruno.