Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari presenta il nuovo difensore viola Nicolas Valentini dal Viola Park. Di seguito le sue parole: "

"Valentini è una storia che nasce da mesi, un ragazzo che ha scelto subito la Fiorentina quando ci siamo sentiti e l'ha mantenuta fino in fondo. Abbiamo provato a portarlo qui il prima possibile ma non ci siamo riusciti.

“Oggi proverà a parlare italiano, è arrivato in Italia prima di capodanno e ha festeggiato qui. È arrivato qui per dare mano alla squadra in questa seconda parte di stagione”.