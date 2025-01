Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, esprimendosi su tantissimi temi di casa gigliata, dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli.

‘Palladino in evidente difficoltà. Manca gioco e le alternative in rosa non sono all’altezza'

“La Fiorentina ha un punto in meno rispetto allo scorso anno. Palladino ha fuso Gosens facendolo giocare all'infinito, Dodô non ne può più. Le difficoltà del tecnico viola ora sono evidenti. Ci sono calciatori che non stanno dando risposte perchè hanno giocato solo in Conference e si sono sentiti inutili. E qualcuno, come Quarta, poi se ne vuole andare. Come si può pensare di mettere Adli su McTominay e Mandragora su Anguissa? Sono duelli persi in partenza. Doveva avere il coraggio di togliere Sottil contro il Napoli e inserire un centrocampista, Mandragora o Richardson, se proprio voleva tornare a tre dietro. Se si mettono al centro gli uomini e non il gioco, la Fiorentina cala troppo quando esce un giocatore e ne entra un altro. Le alternative non sono all’altezza dei titolari e i limiti delle seconde linee vengono fuori come visto in Europa".

‘Serve un corposo intervento sul mercato, sennò la Fiorentina calerà in classifica’

“La situazione si può risolvere con 4-5 giocatori forti e per me li prenderanno, sennò la squadra scivolerà in classifica. Il patrimonio di punti ottenuto finora va salvaguardato. Il gioco non c’è e la squadra funzionava perché impostata in modo basico ed essenziale e De Gea e Kean hanno fatto la differenza. L’unica strada è il calciomercato. Pablo Marì non è un campione ma è un buon difensore, credo che Moreno uscirà. Lo spagnolo è uno che guida la difesa, visto che Palladino vuole giocare con una retroguardia a tre. Folorunsho va a coprire la falla lasciata da Bove e porta fisicità in una mediana che fatica a cambiare passo. È evidente che la Fiorentina sia andata oltre al proprio valore per vari mesi, ma adesso deve riprendersi perchè coi valori che ha deve fare meglio dello scorso anno. La Fiorentina ha immesso calciatori di livello internazionale assoluto, dal portiere al centravanti, ora bisogna proseguire nel percorso. Occorre capire dove sono le criticità e muoversi di conseguenza. La società sono sicuro che abbia fatto le analisi adeguate per sapere dove intervenire e aiutare Palladino”.