L’ex difensore viola Daniele Adani durante una diretta YouTube del proprio canale Viva el Futbol ha parlato anche della chiave tattica di Fiorentina-Napoli 0-3, sottolineando come la squadra di Conte abbia messo in difficoltà quella di Palladino.

‘I terzini del Napoli portavano via i mediani viola’

“Il Napoli ha fatto una gran partita e vinto 3-0 in casa della Fiorentina, che magari ultimamente qualche colpo lo sta perdendo. La catena di destra del Napoli, Di Lorenzo-Anguissa, partita straordinaria la sua, e Neres, mi ha impressionato. Il capitano del Napoli portava via un mediano della Fiorentina, che giocava 3-4-3, 3-4-2-1. I terzini del Napoli venivano a palleggiare dentro al campo abbassando i mediani viola”.

‘Si è creata un’autostrada per Neres’

“In questo modo il Napoli aveva la possibilità di portare fuori dalle posizioni i giocatori viola e creare un’autostrada per David Neres. Quando il brasiliano ha trovato la corsia giusta, Parisi non può stargli dietro e Ranieri non lo puoi mai marcare”.