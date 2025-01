L’agente FIFA e procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio concentrandosi in lungo e in largo sul mercato della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

‘Importante farsi trovare subito pronti, Ikone maggior indiziato a partire’

“Folorunsho Pablo Marì sono operazioni ai dettagli ed è importante essere subito operativi sul mercato in un momento di flessione della Fiorentina. Servono energie nuove, entusiasmo e alternative a Palladino, che è andato molto bene con la squadra fino all’ultimo mese. In attesa dell’arrivo di un attaccante che può essere la ciliegina del mercato viola. Parisi in partenza? Dipenderà dall’arrivo di una contropartita. Kouame e Ikone? Il primo ha più mercato perchè ha estimatori, in primis il Torino. Ikone non ha mai messo in campo le qualità che ha, in un campionato come l’Arabia, dove si potrebbe monetizzare, darebbe l’opportunità di ottenere un tesoretto. Uno dei due penso che partirà, Ikone è il maggiore indiziato”.

‘Curioso di vedere come imposterà ora la difesa Palladino’

“Luiz Henrique è forte, è reduce dalla vittoria della Copa Libertadores. È chiacchierato ma ha tanto mercato, da capire se la Fiorentina intenda fare uno sforzo del genere. Conosciamo i rischi che si possono creare con calciatori non abituati a giocare in Italia, ma sul valore del calciatore non si discute. La Fiorentina è stata tradita da due errori chiari col Napoli, di Moreno e Comuzzo, sul primo vanno dati meriti a Neres. Curioso di vedere come imposterà la difesa Palladino, la striscia di vittorie è arrivata con la difesa a 4 e con automatismi che non possono essere scardinati solo dall’assenza di Bove”.