L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso si è scagliato duramente in un collegamento con Radio Bruno contro le scelte di Raffaele Palladino nella sconfitta viola contro il Napoli, di seguito le parole dell'ex giocatore gigliato.

‘Se non vince a Monza, fossi la società manderei via Palladino’

"Alla vigilia di una gara determinante Palladino ha deciso di cambiare e mettere un calciatore che non ha mai giocato in campionato come Moreno, con la difesa a tre, cambiare ruoli a certi giocatori, far giocare Comuzzo come centrale a tre, quando serve un calciatore che sappia impostare e avere visione ed esperienza. Questo ha tolto certezze alla squadra. Per me è una follia, a Coverciano per una cosa del genere ti strappano il patentino. Fossi la società, se non vinco a Monza la prossima partita lo manderei via. La Fiorentina ha tanta qualità tolti alcuni elementi, il problema è che in un momento in cui si viene da due sconfitte e un pareggio, col Napoli servono certezze e tranquillità, semplicità".

‘Non vedo logica nelle scelte di Palladino, la squadra aveva già palesato difficoltà’

“Da dove venivamo prima delle 8 vittorie? Da tante cavolate fatte in difesa, brutte prestazioni, sconfitte e figuracce. Poi dopo che Pradè disse ‘si può giocare anche a 4’, sembrò a tutti un consiglio importante ora si torna a fare l’errore fatto a inizio stagione. Non vedo logica nella scelta di Palladino. Dove ha visto che poteva giocare meglio la squadra con la difesa a tre? Si è voluto aggiungere un carico troppo pesante ad una squadra che oggi non può reggerlo. Gli errori devono servire a migliorare… la squadra aveva palesato difficoltà anche contro la Juventus in mezzo al campo. Perchè Cataldi non ha giocato? Se non sta bene, non portiamolo nemmeno in panchina, altrimenti deve giocare almeno 45 minuti. Al Napoli mancavano pedine chiave, è arrivato a Firenze senza Kvaratskhelia e Politano, oltre a Buongiorno. Pablo Marì? Mi domando a che cosa serva alla Fiorentina".