Solo la Premier League dà più soldi ai procuratori della Serie A: ecco quanto ha sborsato agli agenti la Fiorentina nel 2022

La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione che riguarda il rapporto tra club e agenti, sulla base dei soldi versati dalle società per il lavoro sul mercato e non dei procuratori. La Serie A, nel 2022, a soldi sborsati è seconda solo alla Premier League: 79 milioni di euro spesi (181,3 mln quelli dei club inglesi).

Dietro al campionato italiano quello portoghese, quello spagnolo e quello francese e via via tutti gli altri. Come si legge sulla rosea, questo è il motivo per cui tanti presidenti, pur apprezzando il lavoro professionale svolto da alcuni agenti, sono in attesa della definitiva entrata in vigore (dal primo ottobre) del nuovo regolamento della Fifa: sarà recepito anche dalla Figc e darà ai dirigenti del nostro calcio una mano sia a contenere le spese sia a non far fuoriuscire soldi dal sistema.

Per quanto riguarda i singoli club della Serie A, è la Juventus ad aver pagato più di tutti per procure e intermediazioni (51.336.558 euro), ma altri due club sono andati oltre quota 20 milioni (Roma e Inter). Altri quattro oltre 10 milioni (Fiorentina, Napoli, Milan e Udinese).