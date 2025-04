Questo pomeriggio l’allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini, alla vigilia della sfida di domani contro la Lazio, ha partecipato alla consueta conferenza stampa. Questi alcuni dei temi trattati dal tecnico nerazzurro:

"A Firenze si può perdere, io faccio fatica a vedere questo crollo, siamo arrivato da due partite in cui avevamo vinto con la Juventus e giocato bene contro l'Inter. Mi sembra che si stia esagerando su queste definizioni, giochiamo domani la prima di otto partite, di cui cinque in casa, siamo ancora terzi in classifica. Non sono d'accordo su ciò che viene descritto. Ci sono otto partite da giocare, non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva, questa descrizione che viene fatta non mi trova d'accordo, penso non sia nemmeno veritiera per ciò che si vede anche allo stadio. Io distinguo i tifosi dall'aspetto mediatico”.

“Quello di quest'anno è uno dei piu bei campionati degli ultimi anni”

Ha anche aggiunto: “I tifosi hanno sempre avuto grande entusiasmo, hanno sempre riempito lo stadio. Per dna i tifosi dell'Atalanta sono molto tosti, molto combattivi per cercare di raggiungere gli obiettivi. In tutta la stagione si è creata un'aspettativa, resta da capire se quella sia la normalità o una cosa straordinaria. Ci sono quattro scontri diretti, può essere particolarmente importante? È la bellezza di questo campionato, ci sono tutte squadre forti, la dimostrazione ancora una volta di quanto sia stato straordinario il campionato in questo momento. Bisogna avere la mentalità e la forza, la determinazione per raggiungere il risultato”.

“L'Atalanta se vuole tornare a far bene deve tornare a far pesare il fattore campo”

Ha anche commentato la corsa ad una qualificazione per la prossima Champions League, senza però nominare la squadra che teme di più: "Otto partite sono tante, c'è tempo di prendere l'ascensore sia in salita che in discesa. Noi abbiamo un calendario dove le cinque partite in casa devono pesare: per il momento il fattore campo non ha mai pesato finora".