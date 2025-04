Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino in vista della sfida di stasera contro il Milan.

“Questa è una giornata di campionato particolare, ci sono degli scontri diretti che possono cambiare la classifica: tra le prime nove, tranne l’Inter, si scontrano tutte tra di loro e questo potrebbe cambiare molto. La carica che la Fiorentina può avere da una partita come questa è tanta, visto che ti trovi a giocare contro un organico molto piu forte di te in uno stadio da paura. Il Milan non sta bene ma mercoledì contro l’Inter ho visto dei progressi, ho visto una squadra che sa stare molto bene in campo: a partire dall’esclusione di Joao Felix, Conceicao ha fatto tutta una serie di scelte razionali che hanno riportato equilibrio. Ho visto una squadra messa meglio in campo, e per questo la Fiorentina dovrà andare la con il giusto atteggiamento: ci vorrà umiltà, mettendo da parte le due ultime grandi vittorie. Se la Fiorentina pensa di aver raggiunto il livello per andare a giocare tranquilla a San Siro si sbaglia, la crescita deve essere anche dal punto di vista dell’atteggiamento”.

“Gli errori fatti durante l'anno hanno migliorato molto Palladino”

Si è poi focalizzato sulla Fiorentina: “La classifica di adesso della Fiorentina è frutto di una stagione che ha avuto troppi altri e bassi. Abbiamo raccontato durante l’anno quello che hanno vissuto nello spogliatoio. Per strada si sono sicuramente lasciati dei punti che non andavano perso. Adesso mancano 8 partite alla fine, la squadra ha trovato un equilibrio ed è questo su cui Palladino deve continuare a lavorare: gli errori che hai fatto ti hanno permesso di crescere e migliorare, producono effetti negativi solo quando non vengono capiti. La Fiorentina ha fatto qualcosa di razionale: è vero che forse ci ha messo un po’ troppo, ma nel momento di difficoltà l’allenatore ha capito dove stava sbagliando e poi ha cambiato strada. E’ stato lo stesso Palladino a raccontarcelo, ora mi immagino che la crescita possa essere costante e che il rendimento sia quello che ci si aspetta. E’ stato lo stesso Rocco Commisso a dire che questa è la Fiorentina più forte dal suo arrivo a Firenze, è normale ci si possa aspettare qualcosa in più”.

“La Fiorentina deve stare attenta al Milan: non è mai facile affrontare i rossoneri”

Ha poi aggiunto: “Bisogna stare molto attenti ai rossoneri, questa è una squadra che ha grandi valori. Se penso a Leao, Pulisic e Theo: Questa è una squadra che avrebbe dovuto lottare per lo scudetto. Se si va a vedere l’organico del Milan e prendi quello del Napoli cosa si capisce? Che il rossoneri hanno sbagliato due volte l’allenatore mentre i partenopei sono andati sul sicuro. Le individualità comunque restano e la Fiorentina deve stare molto attenta: gli ultimi risultati con Lecce e Como dimostrano che i rossoneri nel secondo tempo possono emergere e vincere le partite. Non dobbiamo sentirci favoriti ma arrivare a San Siro sapendo che per vincere dobbiamo fare una vera e propria impresa”.

“Se i viola dovessero confermare i progressi in questo finale di stagione, perchè mandar via l'allenatore?”

Ha poi concluso del futuro di Raffaele Palladino: “Ci sono 8 partite e almeno, spero, 4 di Conference e devo dire che se la Fiorentina dovesse continuare cosi, soprattutto dal punto di vista della crescita, e a stabilizzare il lavoro che hai fatto sono convinto che alla fine il tecnico debba essere promosso. Ci sono stati dei momenti di difficoltà durante l’anno ma sono convinto che andassero messi in conto: se volevamo avere i risultati subito avremmo dovuto prendere un tecnico più pronto. Quest’anno avevamo una squadra pronta, almeno in gran parte dei singoli, gestita da un allenatore ancora forse un po’ acerbo: è questo l’hai pagato durante la stagione. Se si pensava che Palladino, arrivando dal Monza, fosse immediatamente pronto a subire tutto quello che ha subito, tra pressioni e critiche, ci si sbagliava alla grande".