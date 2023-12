Indignati...ma per quello che accade fuori da quel cancello

Questo pezzo sarà breve e non si parlerà di calcio, nel senso stretto del termine. Non si daranno nemmeno giudizi (ognuno ragiona per sé), ma invece si porranno domande. Anzitutto a noi stessi, per cercare di capire dove o come stiamo finendo, davanti a quello che accade e che mondo, in fondo, stiamo lasciando ai nostri figli, che tipo di esempi o insegnamenti gli stiamo lasciando.

Esterrefatti per quanto sta accadendo fuori

Prendiamo spunto dal Viola Park, dal caso Matteini o dal caso Mencucci: chi segue la Fiorentina sa di cosa stiamo parlando. C’è qualcuno che ancora si scandalizza? C’è qualcuno ancora esterrefatto? Sono due domande che facciamo, per cercare magari di risvegliare l'anima di chi si è addormentato profondamente. Specifichiamo bene: non siamo esterrefatti per quello che sta accadendo all'interno di quell'area (cancello), ma per quello che non sta accadendo fuori.

Chinare il capo dopo aver pagato lautamente

Il mondo dei tifosi ormai lo conosciamo bene: se si vince tutto ok, appena arriverà un momento complicato sarà presentato il conto. Siamo invece attoniti invece per quello che non riescono a fare (o ad ottenere) l’ordine dei giornalisti, l’ordine dei commercialisti, la politica fiorentina (sindaco in testa) o quella ripolese. Chi china il capo, anche dopo aver pagato lautamente, e invia liste di invitati, per capire chi sarà accettato o meno. Nessuno si indigna? Nessuno rifiuta certe condizioni? Nessuno mette davanti alle proprie opportunità la propria dignità?

Lo chiediamo a voi, a questo forum di persone che amano Firenze e la Fiorentina come chi scrive. Forse anche di più. A che punto siamo arrivati e dove potremmo ancora arrivare di questo passo?