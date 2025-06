Emergono i dettagli dell'accordo (praticamente) raggiunto tra Stefano Pioli e la Fiorentina: come ben noto, ancora non può essere ufficializzato il suo arrivo ma manca ormai solo l'ufficialità, come riporta il Corriere dello Sport.

Il primo scenario che si apre è quello della rescissione del tecnico con l'Al-Nassr, col quale ha un contratto in essere valido fino al 2026 (che può diventare 2027 a seconda degli obiettivi raggiunti). Senza forzare la mano, le due parti sono al lavoro per trovare un punto d'intesa e liberare l'allenatore il prima possibile: la prima data utile sembra essere quella di lunedì 23 giugno, dopodiché ogni giorno potrebbe essere quello giusto. Anche qualora non fosse possibile, per Pioli la Fiorentina ha già pronto un triennale, diviso in 2+1, ma il limite temporale rimane sempre quello: anche qualora l'accordo venisse raggiunto prima, Pioli non potrà lasciare l'Arabia fino al 2 luglio per mantenere i benefici fiscali previsti dal paese che lo ha ospitato quest'anno.