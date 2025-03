Il commento a Dazn arriva anche da parte di Thiago Motta, tecnico della Juventus:

"E' importantissimo restare uniti, però allo stesso tempo a livello dei singoli serve dare qualcosa in più. Veniamo da due sconfitte brutte, dove iniziamo bene e poi alla prima difficoltà non troviamo il modo di reagire. Veniamo da tanti gol presi senza segnare. Una squadra forte deve esserlo nelle due fasi, in quella difensiva eravamo la miglior squadra prima di queste due partite.

Sul lato sinistro con Gosens e Ranieri venivano in pressione, lasciando molto spazio dietro. Era uno spazio da sfruttare meglio, poi quando arrivavamo nella metà campo avversaria non abbiamo mai trovato spazio per attaccare l'area di rigore. C'è poco da dire, non siamo stati bravi né offensivamente, né difensivamente".