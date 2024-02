Eppure non era entrato per niente male: il Gallo e un esordio che lascia ben sperare

Belotti subito protagonista a Lecce: una traversa che segna l'inizia della rimonta avversaria

Nell'amarissima sconfitta di Lecce, c'è un giocatore che può salvarsi dai giudizi negativi in maglia viola. Andrea Belotti, subentrato all'intervallo, ha portato a casa una prestazione sufficiente - nulla di più, tuttavia - grazie alla traversa stampata al minuto 87'. Il legno colpito, prima che Parisi sbagliasse a porta vuota, porta il segno + alla gara del Gallo, che ha mostrato tutta la sua voglia di rimettersi in gioco dopo Roma.

Come giudicate la sua gara?

Il Gallo, infatti, ha lottato su qualche possesso palla, si è fatto trovare là davanti e non si è “nascosto” come spesso fanno alcuni suoi colleghi centravanti. A differenza di Nzola, ad esempio, non ha causato danni in difesa, mentre al posto di Beltran ha sfruttato maggiormente le sue doti atletiche. Non sarà certo il rinforzo che aveva chiesto Italiano, ma almeno si vede che non è l'ultimo dei Mohicani. E per l'attuale Fiorentina è già qualcosa.