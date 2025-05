Lo Celso: "La Fiorentina gioca bene e ha la nostra stessa ambizione. Dobbiamo conquistare la finale e 60 mila persone ci spingeranno da morire"

La Fiorentina è attesa da un test molto difficile stasera sia dal punto di vista tecnico, che ambientale. Quanto sia carico l'avversario dei viola, lo spiega bene il centrocampista Giovani Lo Celso, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “II Betis è un super club, ambizioso, sostenuto da una grandissima tifoseria, con uno stadio da quasi 60 mila posti che è sempre pieno e che spinge da morire. Lo dico da argentino, con cognizione di causa”.

“Dobbiamo conquistare la finale”

E poi: “Ci manca quel passo definitivo in Europa, per questo la semifinale con la Fiorentina (la prima per il club) è importantissima e attesissima. Dobbiamo conquistare la finale per continuare a crescere, così come dobbiamo arrivare al quinto posto in Liga (il Betis è sesto, ndr) per tornare in Champions dopo tanti anni. L'ambizione c'è”.

“Fiorentina forte e gioca bene”

Sulla Fiorentina: "Dico che è forte, non si arriva per caso a due finali consecutive in Conference League. In questo senso loro sono più avanti di noi. Squadra che gioca bene a calcio, con individualità importanti e con la nostra stessa ambizione. Sarà durissima e non si deciderà qui a Siviglia, nella gara di andata, anche se speriamo di chiudere il primo round in vantaggio".