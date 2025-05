L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio delle ultime vicende di casa Fiorentina: “I bilanci non si fanno solo a fine stagione, ma durante tutto l'arco del campionato. Poi chiaramente a bocce ferme si valuta tutto, se sono stati centrati gli obiettivi e se i calciatori hanno reso come dovevano rendere. Detto questo, io sono sempre a favore dell'Europa: preferisco vedere la Fiorentina in campo giovedì contro una squadra lettone piuttosto che non vederla proprio”.

“I tifosi hanno voglia di vincere un trofeo”

Poi ha aggiunto: “Chi comanda la Fiorentina, chi dovrebbe essere il primo tifoso viola, deve cominciare a capire che i tifosi hanno voglia di vincere un trofeo vinto che siamo a digiuno da ventiquattro anni. Sia chiaro, nessuno pretende lo Scudetto, ma se la Fiorentina va in Conference deve essere allestita una rosa per vincerla. Tra l'altro l'anno prossimo in Conference non ci saranno grandi corazzate".

“Non c'è voglia di far crescere l'azienda"

Su Palladino: “La fortuna degli allenatori la fanno i calciatori, che ovviamente vanno saputi gestire. Palladino ha tutte le carte in regola per diventare un bravo allenatore, con le persone giuste accanto può diventare il Gasperini della Fiorentina, e lo dico io che a dicembre lo volevo esonerare. Per avere successo nel calcio conta anche tutto quello che ruota intorno alla squadra e all'allenatore, ma a Firenze non c'è mai stata la volontà di far crescere l'azienda. Ci sono state delle figure di passaggio come Burdisso, quest'anno è venuto Goretti che secondo l'anno prossimo sarà altrove, ma per il resto in società ci sono sempre state le stesse persone”.