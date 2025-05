Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifoso viola, ha parlato al canale Twitch di TvPlay, intervenendo sulla situazione in casa gigliata dopo la stagione che si concluderà domenica: “Zero qualificazioni in Champions negli ultimi 15 anni, credo che la società debba farsi delle domande. Se il materiale umano non era sufficiente per qualificarsi? Posso replicare chiedendo: c'è mai stato un all'allenatore in grado di portare la squadra in Champions dopo i grandi investimenti fatti? In società si devono chiedere perché una squadra che ha investito diversi soldi non ha mai raggiunto questi traguardi.

E ancora: "Bisogna anche dire che in questi 15 anni c'è stato l'anno dei 70 punti e di un quarto posto della mia Fiorentina che non sono valsi la Champions League. Non attacco nessuno, ma questo è un progetto che non ha avuto continuità”.

E poi un attacco diretto a Dodô dopo le ultime voci di una possibile cessione: “Vuole andare via? Non me ne frega un c***o. Se è vero può andarsene anche domani mattina. Per me è così".