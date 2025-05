Zaniolo di ritorno in Turchia, ma solo di passaggio. Il Galatasaray ha già in mente una nuova cessione

La Fiorentina ha già comunicato al Galatasaray che non ha intenzione di riscattare Nicolò Zaniolo. Sul giocatore ex Atalanta infatti la società viola aveva prima un obbligo di riscatto condizionato dalle presenze del calciatore in viola (poi decaduto viste le poche partite giocate) e anche un diritto di prelazione sul possibile riscatto.

Nessuna delle due possibilità sarà opzionata dalla Fiorentina, che rispedirà dunque Zaniolo in Turchia. Ma è proprio dal paese turco che arrivano novità sul suo possibile futuro: il Galatasaray infatti avrebbe in mente per lui una nuova cessione in prestito, che sarebbe la quarta da quando il giocatore ha firmato con i giallorossi (febbraio 2023) dopo Aston Villa, Atalanta e Fiorentina. Il suo contratto con il club turco scadrà nell'estate del 2027.