A Udine sarà come l'ultimo giorno di scuola in casa Fiorentina. Da lunedì il Viola Park inizierà a svuotarsi con i giocatori viola che partiranno per le vacanze estive. In diversi però non hanno la certezza di ritrovarsi il prossimo anno.

Chi rimane? La difesa è ok

Come scrive La Nazione, chi è sicuro di tornare al Viola Park tra qualche settimana c'è sicuramente Robin Gosens (che sarà riscattato dalla Fiorentina dall'Union Berlino vista l'opzione scattata automaticamente) e Luca Ranieri, nuovo capitano viola. Insieme a loro la difesa del futuro si delineerà con Pablo Marì e Marin Pongracic, entrambi destinati alla permanenza a Firenze.

Le altre semi certezze: tra addi e “nuovi” arrivi

Tra le altre semi certezze in casa viola c'è la partenza (in prestito) di Moreno, visto anche il ritorno di un Nicolas Valentini reduce da buoni mesi a Verona. Senza il rinnovo con Dodô siamo ai saluti e la strada per la firma sembra essere al momento più che in salita. Certo dell'addio invece Nicolò Zaniolo, che non sarà riscattato dal Galatasaray.