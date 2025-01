Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Bruno Toscana in merito al mercato della Fiorentina: "Frendrup e Luiz Henrique sono chiaramente calciatori diversi, dietro l'una e l'altra operazione c'è un certo tipo di programmazione. Questi sarebbero acquisti proiettati già alla prossima stagione, per cui ciò che conta davvero alla fine è la valutazione dell'allenatore. Mi piace l'idea di fare un investimento di qualità, meglio un giocatore in meno ma più forte, perché la Fiorentina ora ha bisogno di questo per alzare il livello. Se c'è da fare uno sforzo per un calciatore importante, questo è il momento".

“La Fiorentina può giocarsela con tutti”

Poi ha aggiunto: “Non credo ci saranno operazioni che sconvolgeranno gli equilibri. Oggi non c'è bisogno di avere una rosa lunghissima, ma basta avere 15 giocatori forti che potrebbero essere tutti titolari allo stesso modo. Se la Fiorentina riesce a fare un mercato invernale finalizzato a questo obiettivo, può giocarsela tranquillamente per un posto in Europa”.