Piede mancino, esborso contenuto e passaporto italiano: Le caratteristiche che rendono Valentini ideale per la Fiorentina

Anche le voci su un possibile approdo alla Fiorentina di Nicolas Valentini stanno rimbalzando con sempre più frequenza.

Contratto in scadenza

Un nome, quello del difensore argentino, uscito fin dalle prime battute di questa sessione di calciomercato. Classe 2001, ha il contratto col Boca Juniors in scadenza a dicembre di quest'anno.

Un profilo ideale in questa fase di mercato

I viola potrebbero anticipare la concorrenza che c'è su di lui, versando un indennizzo al club sudamericano. Piede mancino, prospetto interessante, esborso contenuto, passaporto italiano, sono tutte caratteristiche queste che rendono l'affare ideale per la Fiorentina che non viaggia di certo con un budget infinito, stile City o qualche altra big europea, specialmente in assenza di cessioni remunerative.