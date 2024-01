Il Napoli chiude per un centrocampista e punta dritto Perez. Si allontana l'affare Barak

Il Napoli in queste ore ha chiuso l'accordo con l'Aston Villa per Leander Dendoncker, centrocampista belga che domani sarà in Italia per le visite mediche. Un altro innesto per la squadra di Mazzarri, dopo quelli di Ngonge e Traorè, che esclude sempre più il possibile arrivo in azzurro di Antonin Barak.

Il centrocampista viola è stato seguito dal Napoli, salvo poi non trovare mai un accordo per il possibile riscatto. Si avvicina la permanenza di Barak e Firenze, con il Napoli che adesso punta dritto Nehuen Perez dell'Udinese.