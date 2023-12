Sul Corriere dello Sport in edicola oggi viene spiegato come la gara in programma stasera tra Roma e Fiorentina possa essere per i viola quel definitivo salto di qualità tanto chiacchierato e anche l'occasione e per equilibrare un po’ i confronti diretti con le big così da ampliare l’orizzonte dei sogni. Allo stadio ‘Olimpico' arriva una squadra che gli esami se li va a cercare ogni volta per attitudine, gioco e mentalità trasmessi dalla sua guida tecnica, ovvero Vincenzo Italiano.

II regalo tanto desiderato

E se l’esito più di una volta non è stato soddisfacente, è un motivo in più per riprovarci con rinnovate convinzione e ambizione. Oggi, infatti è il giorno del suo 46° compleanno dell'allenatore viola, nato a Karlsruhe il 10 dicembre del 1977, e vorrebbe quindi farsi un bel regalo.