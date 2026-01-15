L'ora dei nuovi a Bologna: I neo acquisti pronti per partire dall'inizio

La Fiorentina che sarà domenica in campo a Bologna, potrebbe avere due volti nuovi in squadra: quelli dei neo acquisti Brescianini e Solomon.

L'ora dei nuovi

E' questa la notizia che riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio che vede i due subito sul terreno di gioco, perché la capacità d’inserirsi dell’ex Atalanta e l’inventiva nei venti metri finali dell’ex Villarreal possono aiutare la squadra viola ad essere più incisiva contro i rossoblu.

Al posto di chi?

Resta da capire però chi, di quelli visti nelle ultime due gare, potrebbe lasciare il proprio posto al centrocampista prelevato dall'Atalanta e all'esterno arrivato dal Leeds (Parisi e Ndour?).