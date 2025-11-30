La Fiorentina si prepara alla sfida di oggi contro l'Atalanta con una partita delicata che potrebbe segnare un punto di svolta.

La partita più delicata

Secondo La Nazione, la gara di oggi alle 18 a Bergamo è infatti "la più delicata in un contesto altrettanto delicato", con entrambe le squadre che hanno cambiato allenatore quest'anno e una storica rivalità che rende ogni incontro particolarmente complesso. I viola, reduci dalle difficoltà in Conference League, sono obbligati a reagire per uscire dalla crisi. Dall’altra parte, Palladino ha appena conquistato una vittoria importante in Champions.

Svolta tattica, ma quando?

Per quanto riguarda una possibile svolta tattica, La Nazione segnala che Vanoli sta valutando dei cambiamenti, ma non sarà oggi il momento giusto per metterli in atto. La partita contro l'Atalanta servirà come test per capire se è necessario intervenire sul piano tattico, con Vanoli che ha già in mente alcune modifiche per la prossima settimana, se le circostanze lo richiederanno.