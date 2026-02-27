Tra le coppie favorite alla vittoria del Festival di Sanremo c'è anche quella formata dal cantante e noto tifoso viola Marco Masini, che fa duetto con Fedez. E la fede per la Fiorentina prende a volte il sopravvento sul cantante toscano.

Le parole di Fedez

Lo ha spiegato Fedez in un'intervista a Radio Subasio: “Io ammiro la calma serafica di Marco Masini. L'unica volta che l'ho visto seriamente teso è stato per il derby della Fiorentina contro il Pisa. Ma a livelli importanti. Prima delle prove gli chiedo se vuole scaldare la voce. Lui mi guarda e inizia: ”Forza Viola". Questo è il suo riscaldamento vocale".

Interrogazione sulla Fiorentina

In un altro evento, poi, Masini ha interrogato il compagno di gara: “Chi è il direttore sportivo della Fiorentina”. E Fedez ha prontamente risposto: “Paratici… L'altro giorno domando a Marco se era emozionato. Mi dice: ”Certo, c'è Paratici in teatro"".