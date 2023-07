Un nuovo portiere per la Fiorentina: Un osservatore viola presente al preliminare di Champions League e un estremo difensore da visionare

Da una parte la Fiorentina sta trattando il portiere polacco, Kamil Grabara del Copenaghen.

Dall'altra, un osservatore viola era presente all'ultimo incontro del Raków Częstochowa nei preliminari di Champions League contro il Qarabag.

E sotto osservazione c'era proprio un altro portiere: Vladan Kovacevic (25), bosniaco ed estremo difensore della squadra campione di Polonia.

Un nuovo guardiano per la porta: un movimento in questo senso è atteso in questa sessione di mercato.