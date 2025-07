Nell'estate del 2023 era uno dei grandi obiettivi della Fiorentina: a due anni di distanza potrebbe diventare un giocatore della Juventus

Dopo un’ottima stagione in Serie A con il Lecce, che aveva riportato con le sue giocate nella massima serie dopo due stagioni in cadetteria, nell’estate del 2023 sembrava poter essere il colpo estivo della Fiorentina. Adesso però, dopo due anni in Portogallo, potrebbe fare il suo ritorno in Italia alla Juventus.

L'ex star del Lecce, adesso in Portogallo, potrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus

Stiamo parlando di Morten Hjulmand, attualmente centrocampista dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da A Bola i rappresentanti di Hjulmand hanno parlato con la dirigenza dello Sporting manifestando l’interesse della Juventus, riferiscono i colleghi portoghesi, e avanzando la possibilità di un’offerta ufficiale in arrivo, per un importo compreso tra i 30 e i 40 milioni di euro. Ma lo Sporting ha segnalato una distanza significativa con le intenzioni dei bianconeri visto che l'ex Lecce ha una clausola rescissoria valida da 80 milioni di euro.

Lo Sporting Lisbona non vuole fare sconti

La dirigenza della Juventus è stata avvisata: o verranno rispettate queste condizioni o l’operazione non andrà mai in porto, se non per una cifra che si avvicini alla clausola presente nel suo contratto anche attraverso l’inserimento di bonus garantiti. Una risposta, quella dello Sporting, dovuta anche alla scarsa volontà di privarsi di un giocatore come Hjulmand quest'estate.