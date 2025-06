La Gazzetta dello Sport: Attacco alla Champions

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si concentra sull'arrivo del nuovo attaccante viola Edin Džeko e sulle altre trattative del mercato della Fiorentina.

L'arrivo di Džeko

La pagina della Rosea dedicata al mondo gigliato si apre con il titolo “Attacco alla Champions”. Approfondendo poi nel sottotitolo “La missione di Džeko. Una viola da decollo. Pioli non vede l'ora”.

Le altre trattative

La Gazzetta poi si concentra su altre trattative in corso che riguardano anche la Fiorentina: “Italiano vota per Gudmundsson”, scrive il quotidiano sportivo riportando la notizia dell'interessamento del Bologna per l'islandese. Infine riprende un'altra operazione di mercato che riguarda un giocatore che ha militato nella Fiorentina questa stagione “Lazio su Colpani, c'è l'ok di Sarri”.