Andrea Colpani, nonostante una brutta stagione con la maglia della Fiorentina, che ha deciso di non riscattarlo, potrebbe ancora continuare a frequentare i piani alti della Serie A: su di lui forte l'interesse della Lazio.

L'interessamento della Lazio

L'esterno del Monza è una richiesta di Maurizio Sarri, che lo vuole soprattutto per la sua duttilità e capacità di adattarsi alle diverse richieste del tecnico, come dimostrato anche nella sua esperienza in riva all'Arno. Nelle ultime ore la pista per l'ex Fiorentina è entrata nel vivo e il suo compimento non sembra essere difficile.

Le cifre dell'operazione

La stagione sotto le aspettative a Firenze ha anche fatto abbassare le pretese economiche del Monza che sarebbe disposta a cederlo per una cifra poco sopra la decina di milioni. Il classe '99 potrebbe dunque rimanere in una big di Serie A, trasferendosi in una diretta concorrente della Fiorentina per la zona europea.