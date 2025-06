Il duo di mercato viola formato da Pradè e Goretti, oltre alle operazioni in entrata, ha il difficile compito di riuscire a piazzare gli esuberi, fra i quali i due esterni Ikonè e Sottil, che potrebbero avere una nuova pretendente.

Un ritorno (temporaneo) a Firenze

Il modulo usato da Palladino e prestazioni non pienamente convincenti, hanno causato la partenza (a titolo temporaneo) di Riccardo Sottil e Jonathan Ikoné, rispettivamente al Milan e al Como. Le due ali però non sono state riscattate e quindi saranno di ritorno a Firenze, ma la loro permanenza la Viola Park è tutt'altro che scontata

L'interesse dei granata

La decisione di Pioli di dare continuità al 3-5-2 palladiniano rende ancora non necessaria la presenza dei due giocatori rientrati dai prestiti. La Fiorentina è dunque alla ricerca di possibili acquirenti, ma il compito non è certo facile. Una delle poche squadre che ha mostrato interesse per i due viola è il Torino di Baroni, alla ricerca di un esterni per la prossima annata. Lo riporta il Corriere dello Sport.