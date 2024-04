Proficuo allenamento della Fiorentina in vista della partita di ritorno contro l’Atalanta per l’accesso alla finale di Coppa Italia. Sorpresa Castrovilli in campo dal primo minuto (non si poteva pretendere più di tanto). I punti conquistati, ormai, temo siano utili solo per le statistiche e non per un traguardo in campionato, comunque ancora possibile date le difficoltà del Napoli.

Fiorentina senza centravanti

Viola in campo senza centravanti, praticamente come accade dall’inizio della stagione, ma privi della prosopopea di chi pensa ad appuntamenti più importanti. Atteggiamento confortante in vista dei prossimi impegni. Nonostante non sia un bomber, Kouame sembra il più efficace nel casting tra gli aspiranti numeri 9. Prendiamo come un segno del destino ben disposto nei confronti della Fiorentina il secondo gol di fila di Ikone, fino a quel momento irritante come di consueto, in campionato: evento più raro di un allineamento di pianeti.

Pagelle da allenamento, il voto basta e avanza

Ranieri – 6,5

Sottil – 4

Kouame – 7

Leggi l'articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it, cliccando QUI.