Durante il proprio intervento a Toscana TV, l’ex attaccante gigliato Sauro Fattori ha spaziato sull’attualità e sul futuro a tinte viola, toccando vari argomenti di casa Fiorentina.

‘La miglior prova della Fiorentina, alla Roma gira tutto bene’

“Sono rimasto molto amareggiato, è stata la miglior partita fatta dalla Fiorentina. In questo momento alla Roma gira tutto bene ed il migliore in campo è stato il loro portiere. In questo momento a determinare sono i punti e non il gioco. Che colpa ha avuto Palladino a Roma? La Fiorentina ha creato 5 occasioni ma non è riuscita a segnare. La squadra però è stata equilibrata anche sbilanciandosi con tanti attaccanti”.

’Senza almeno un obiettivo la Fiorentina rischia di…’

“La Fiorentina adesso ha tre partite in cui può fare 9 punti e arrivare a quota 68 in classifica, facendo 2 punti in meno del girone d’andata. Punto molto sulla Conference League, anche se c’è da superare il Betis e non è facile e poi ci sarebbe il Chelsea… ma è una partita secca. Le aspettative sono alte, se non si centra almeno un obiettivo è difficile fare una squadra competitiva. C’è il rischio di non essere attrattivi e migliorare la rosa. Mi accontenterei anche di fare la Conference League, perché attira ugualmente”.

“Palladino a Firenze non ha legato e questo mi lascia perplesso. Le critiche sono state più di quelle che avrebbe meritato. L’errore più grande che ha fatto Palladino è stato dopo la gestione della situazione dopo la perdita di Bove, in quei mesi successivi la Fiorentina ha perso struttura, pagando la perdita di fisionomia come squadra”.