Intervistato da TMW a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP, Giuliano Giannichedda, ex centrocampista fra le altre di Udinese, Lazio e Juventus, premiato come miglior allenatore delle giovanili, ha parlato anche della Fiorentina di Raffaele Palladino:

Palladino che impressione ti ha fatto?

"Palladino ha iniziato in maniera un po’ incerta, com’è normale passando dal Monza alla Fiorentina. Firenze è una piazza importante, che ti mette pressione. Ma è migliorato molto. Ha gestito bene il gruppo, ha fatto cambiamenti giusti e sta dando spazio a tutti. Kean sta segnando tanto, sono arrivati giocatori importanti come Gosens e Fagioli. E ora si gioca anche una semifinale europea. Per essere il primo anno in un club così, sta facendo un ottimo lavoro".

Se la Fiorentina riuscisse a ribaltare il 2-1 dell’andata col Betis, sarebbe la terza finale di Conference League consecutiva. Un traguardo enorme, no?

"Assolutamente. La Conference League non sarà considerata la coppa più prestigiosa, ma quando arrivi in fondo trovi sempre le squadre più forti. La Fiorentina deve arrivare in finale e provare a vincerla. Ne ha già perse due che poteva portare a casa. Questa squadra ha tutto per superare il Betis e giocarsi la coppa".