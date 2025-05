L’ex centrocampista viola e ora procuratore Daniele Amerini ha parlato a Toscana TV, commentando la sconfitta gigliata contro la Roma e soffermandosi anche su vari singoli della rosa della Fiorentina.

‘Rammarico per la sconfitta con la Roma, sembra quasi che…’

“Ci deve essere un po’ di rammarico perchè c’era la possibilità per la Fiorentina di far male alla Roma, che anche per il suo modo di giocare è apparsa compassata. Forse giocando con la squadra titolare ci sarebbe stato modo di fare meglio. Kean ha fatto tutto benissimo tranne le conclusioni, era stato bravissimo a crearsi le opportunità. Con la formazione scelta sembra quasi che si sia snobbata la scelta di credere nella corsa Europa League e Champions…però è giusto anche dare occasione a chi ha giocato meno. Zaniolo non ha fatto bene però sulla carta è un giocatore importante, anche se a Firenze ancora non l’ha dimostrato”.

‘Abbiamo visto il 30% di Gudmundsson, Parisi è brillante’

“Gudmundsson poteva fare male con le caratteristiche della Roma. L’islandese ha avuto una stagione complicata per vari motivi e ha voglia di dimostrare, facendo qualcosa in più e andando a prendersi la palla. Per me abbiamo visto il 30% di questo calciatore, può dare tantissimo di più. Ndour è giovane e ha margine, ha fatto lavoro oscuro…ma mi è piaciuto molto di più Richardson. Parisi ha dimostrato di star bene fisicamente, è apparso brillante. Non credo che l’attacco della Roma sia più forte, a livello di rosa per me siamo lì con la Fiorentina. Le grandi squadre si costruiscono aggiungendo qualche pezzo ogni anno”.