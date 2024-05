Intanto da Napoli "gufano" la Fiorentina: "Deve vincere la Conference League, perché altrimenti..."

Gianluca Vigliotti, giornalista di fede partenopea, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss dove ha intrecciato i destini di Fiorentina e Napoli, ingaggiate entrambe in campionato nella corsa per un posto in Europa. Ma il passaggio del turno della squadra di Italiano ha un altro valore dalle parti del capoluogo campano. Sentite un po' qua:

La “teoria” dietro ai destini di Fiorentina e Napoli

“Dobbiamo augurarci che il Napoli possa andare ‘solo’ in Conference League, perché l'Europa League sarebbe difficile. Dobbiamo dunque fare il tifo per la Fiorentina perché se vincesse la Conference andrebbe in Europa League e così il Napoli avrebbe la certezza di essere in Conference”.