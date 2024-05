Aquilani: "Incontrerò il Pisa ed esporrò le mie idee. Devo capire se ci sono i presupposti per un futuro insieme. Fino ad ora..."

In conferenza stampa ha parlato Alberto Aquilani, allenatore del Pisa che è tra i nomi della Fiorentina per il possibile post Italiano. Queste le sue parole, anche sul suo futuro: "Questa squadra aveva la potenzialità di fare i playoff, bastava che una di quelle cinque partite assurde che abbiamo avuto fosse andata in modo diverso ed eravamo nei playoff. Potevamo arrivarci? Sì, però non butto niente nel cestino. Programmato un lavoro molto importante. Di nero ce n’è tanto, c’è anche un po’ di bianco e parecchio. E’ stata una stagione formativa”.

Futuro? Dopo la partita con l’Ascoli ci incontreremo con la società ed esporremo le nostre idee con la società e capire se ci saranno i presupposti. Mi hanno sempre fatto lavorare in maniera tranquilla, ci confronteremo”.