Potrebbe concretizzarsi a breve, magari dopo il confronto diretto di domenica, lo scambio tra Christian Kouame e Antonio Sanabria, con protagoniste Fiorentina e Torino. L'ivoriano in particolare, secondo Alfredo Pedullà, vedrebbe di buon occhio il passaggio in granata e per questo l'affare resta in piedi, anche se non in una fase calda in queste ore.