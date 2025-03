L'ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Radio Anch'io Sport, parlando delle prospettive europee della squadra ha detto: “Vittoria in Conference? Qua a Firenze ce l'aspettiamo. Tre anni con Italiano hanno ribaltato la situazione di questa squadra. Quando è arrivato lui, questa era una formazione depressa che si salvava alle ultime giornate e lui l'ha resa protagonista”.

E inoltre: “La squadra è forte e la Conference potrebbbe essere un obiettivo, anche se nelle stagioni passate la strada era più agevole perché quest'anno ci sono il Betis Siviglia e il Chelsea”.

Infine: “C'è stato un altro cambio drastico con Palladino che sta imparando a fare l'allenatore. Del resto quando cresci nel Monza dove non hai pressioni e hai dietro un dirigente come Galliani è come se fossi nel limbo. Qui invece le pressioni ci sono tutte le domeniche, anche quando vinci contro la Juventus”.