Ore calde quelle in casa Cagliari, che sta mettendo i primi paletti per costruire la rosa della prossima stagione. Gli isolani, ormai scesi a patti col fatto che Nadir Zortea giocherà lontano dalla Sardegna l'anno prossimo, hanno quindi puntato tutto su un altro (ex) obiettivo della Fiorentina, vale a dire Sebastiano Esposito.

Il triangolo di mercato è spiegato da La Nuova Sardegna: il Cagliari chiede infatti 7 milioni per Nadir Zortea, che sarebbe la stessa cifra richiesta dall'Inter per Sebastiano Esposito. Gli isolani sperano quindi che la cessione del loro esterno liberi la disponibilità economica per trattare Esposito coi nerazzurri: la Fiorentina segue con attenzione Zortea come vice-Dodô, e potrebbe essere questa l'occasione giusta per presentare un'offerta.