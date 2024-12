E dopo il caos Biraghi? Ecco la scelta sul capitano della Fiorentina contro il Lask

Dopo il caos scoppiato nelle ultime ore intorno al capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, la squadra di Palladino è pronta a tornare in campo in Conference League contro il Lask.

Con il numero 3 viola che potrebbe non tornare più tra i convocati da qui al mercato di gennaio con la sua cessione, Palladino dovrà scegliere il nuovo capitano viola, ma le gerarchie sembrano essere ben chiare.

Stasera la fascia sarà al braccio di Lucas Martinez Quarta, non nuovo al ruolo. Il vice capitano sarà invece il suo compagno di reparto Luca Ranieri, che in campionato ha più volte indossato la fascia in assenza sia di Biraghi che di Quarta.