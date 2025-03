Ai canali ufficiali della società ha parlato in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference Albert Gudmundsson. Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina a poche ore dalla gara contro il Panathinaikos:

“La squadra sarà pronta per questa partita. Penso che abbiamo l'esperienza giusta per affrontare questa sfida. Se prendiamo le ultime due stagioni, la Fiorentina ha sempre fatto bene in Europa. Non sarà facile, perché il Panathinaikos è una buona squadra e un grande club. Hanno anche due giocatori islandesi che conosco bene. Sarà dura, ma sono fiducioso sul passaggio del turno”.