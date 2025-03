Foschi a FN: "Fiorentina una società seria che non butta via i soldi. Un'annata sfortunata condizionata dagli infortuni"

La stagione della Fiorentina va avanti con grandi alti e bassi; un girone d’andata a dir poco esaltante quello dei viola, mentre il ritorno prosegue a ritmo zona retrocessione. In questo clima di continuo alternarsi tra gioie, poche negli ultimi tempi, e molte polemiche, abbiamo contattato un profondo conoscitore del calcio italiano come il direttore sportivo di diverse squadre tra A e B, Rino Foschi.

Che ne pensa della stagione disputata dalla squadra gigliata fino a questo momento?

“Sono sincero nel dirle che ho ottimi rapporti con la società viola ed amici all’interno di essa (Pradé ndr)”.

La squadra è nata per puntare in alto oppure…

“L’obiettivo prefissato ad inizio stagione è quello che stanno raggiungendo. La Fiorentina non è stata costruita per l’Europa intesa come Champions League, hanno costruito una squadra per mettere in sicurezza il prima possibile la permanenza in Serie A e puntare con tranquillità ad un posto tra le prime dieci posizioni in classifica”.

Ma dopo le otto vittorie di fila a Firenze già si pensava in grande, cosa è successo?

“Semplicemente è un’annata, questa, molto sfortunata per la squadra viola, troppi infortuni hanno condizionato l’andamento della stagione. L’ambiente poi di Firenze è particolare, bellissimo ma particolare. A Firenze se i risultati non arrivano la pressione è forte e può condizionare”.

Può ricordare un po' l’annata dell’era Della Valle in cui Pepito Rossi e Mario Gomez a causa dei tanti infortuni non riuscivano mai a giocare insieme?

“Esattamente ha espresso un esempio pratico per dire che questa stagione è veramente stata poco fortunata per la Fiorentina”.

Che ne pensa della società viola, la reputa ambiziosa?

“ La società di Commisso è molto seria ed attenta agli investimenti che fanno, non sono certo gente che butta via i soldi”.

la Conferenze è alla portata della Fiorentina?

“La Conference è un obiettivo difficile quest’anno, vediamo ma lo reputo complicato”.

Di Palladino cosa può dirmi?

“La società nonostante tutte le difficoltà sono certo che raggiungerà gli obiettivi prefissati è un momento particolare questo, mentre per quanto riguarda l’allenatore vediamo cosa succederà…”

In conclusione…

“Nonostante la pressione ed i mugugni che sento in giro la Fiorentina ne uscirà bene. Ho parlato con alcuni dentro la società e sono convinti che ne verranno fuori bene”.