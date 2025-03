Un altro anno di Kappa e poi? Un'offerta importante alla Fiorentina per ritornare al passato...

Nella Fiorentina c'è fermento non solo dal punto di vista tecnico, ma anche commerciale, dove tiene banco la questione maglie e sponsor tecnico.

Prima maglia prossima stagione già pronta

Il club viola ha un altro anno di contratto con la Kappa che ha già realizzato la prima maglia per la prossima stagione che verrà lanciata nell'ultima partita interna di campionato, per inciso quella col Bologna a metà maggio.

Ritorno a Joma

E poi? Quali prospettive ci sono per le stagioni successive? In questo senso è già arrivata in sede un'importante offerta da parte di Joma, sponsor tecnico già avuto in passato dai gigliati, che garantirebbe anche una somma di un certo rilievo al club, superiore di un milione di euro circa rispetto a quanto garantito attualmente da Kappa (si parla di un possibile accordo da quattro milioni di euro l'anno).

Mizuno, altra società che era interessata a puntare sui viola, si è già ritirata dalla corsa, mentre Kappa, che ha buoni rapporti con la Fiorentina attuale, potrebbe rilanciare dal punto di vista economico anche se è difficile arrivare a quanto offerto dagli spagnoli.

Insomma, l'accordo con il ritorno con Joma dal 2026 in poi è dietro l'angolo, però c'è ancora un po' da aspettare.