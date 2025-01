Baroni: "Non era facile recuperare due gol contro una Fiorentina così bassa. Ma abbiamo creato tantissimo, mi tengo il secondo tempo"

Il commento di Marco Baroni, tecnico della Lazio, a Dazn dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina:

"Peccato perché abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo concesso due gol evitabili però mi prendo il secondo tempo che ha fatto la squadra. Anche nel primo abbiamo avuto qualche buona situazione non sfruttata a dovere, nella ripresa la squadra ha giocato con grande veemenza, ha creato e poi dispiace per la sconfitta. Sono delle situazioni che poi ci devono rafforzare perché la squadra per mentalità e qualità di gioco nel secondo tempo ha fatto molto bene.

Quando parti così sotto non è facile riprendere la partita, non era facile recuperare contro una Fiorentina bassa che ha saputo perdere tempo, però la squadra è rimasta lucida e ha creato tantissimo. Peccato perché con un po’ di lucidità in più potevamo rimettere in piedi la partita, non parlo di fortuna perché quella bisogna crearsela.

Il mio rosso? Mi piacerebbe che si giocasse di più, non ho protestato su altre cose ma solo sulla perdita di tempo che era diventata una costante, penalizzando lo spettacolo".