Il capogruppo in Palazzo Vecchio, nonché segretario provinciale Lega, Federico Bussolin e il commissario comunale Lega Federico Bonriposi hanno rilasciato dichiarazioni importanti circa lo stadio Artemio Franchi: “Si giochi al Franchi durante i lavori. Nessuno vuole spostarsi da Firenze. Il Sindaco Nardella, sullo Stadio, la finisca di 'giocare a nascondino' e dica cosa vuol fare definitivamente”.

E aggiungono: "La volontà dei tifosi è chiarissima da tempo e quella della società Viola anche oggi è stata ribadita dal Direttore Generale Joe Barone. Basta perdere tempo quindi diciamo noi della Lega. La Giunta parli adesso senza ulteriori tentennamenti, sintomo di poca chiarezza per il futuro della Fiorentina e dei suoi tifosi. Sul giocare al Franchi durante i lavori, sono arrivate opinioni positive anche da autorevoli tecnici come il noto architetto Marco Casamonti".

Infine: "Chi amministra questa città adesso deve fornire certezze. Deve chiarire a tutti che si resta a Firenze e che la Fiorentina non andrà altrove a giocare rischiando di far spendere ulteriori soldi ai suoi tifosi, giocando poi, a tutti gli effetti, perennemente ‘in trasferta’ per lunghi periodi. Sarebbe questo assurdo e inaccettabile".