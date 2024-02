L'ombra della Fiorentina su Zalewski: Una chance per scacciare le voci di mercato

Una chance per Zalewski. E' quella che ha deciso di dare al giocatore, il nuovo allenatore della Roma, Daniele De Rossi. Il giocatore è in rampa di lancio in vista del match di Europa League contro il Feyenoord.

L'ombra della Fiorentina

Su di lui scrive La Gazzetta dello Sport che è stato riportato in posizione avanzata da DDR già contro il Verona (dopo essere stato spostato in fascia da Mou) e che ha la possibilità ora di spazzare via i dubbi sul suo conto e le voci di mercato (nella fattispecie si parla della Fiorentina).

Rinverdire i fasti della Conference

Può così rinverdire i fasti della Conference League, quando giocò da leader in Inghilterra col Leicester nella semifinale d’andata (1-1), fornendo l’assist per il gol di Pellegrini.