Sottil: "Il Napoli è fortissimo, il gol annullato a Kean avrebbe cambiato la partita. Si cresce anche con sconfitte così"

L'esterno viola Riccardo Sottil ha parlato anche al media ufficiale della Fiorentina dopo il k.o. con il Napoli:

"Il Napoli è una squadra fortissima a livello individuale e corale, ha giocatori di grande tecnica, fisicità e grande passo. Secondo me siamo partiti bene, purtroppo è andata così però non c’è da allarmarsi ma non importa, resettiamo, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare. Penso che nel calcio ci siano episodi, oggi il Napoli ha fatto la sua partita, noi purtroppo con l’1-1 di Moise annullato, che avrebbe cambiato la partita. Stiamo facendo grandi cose e proseguiamo su questa strada.

Senza sconfitte non si cresce, quando si gioca contro squadre di altissimo livello bisogna stare con la testa al massimo per tutta la gara, dobbiamo fare tesoro per capire come affinare per i prossimi match".