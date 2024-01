Bonucci torna in Italia? Difficile, ma potrebbe comunque ritrovarsi contro la Fiorentina

Bonucci torna in Italia?

Leonardo Bonucci è sempre più vicino all'addio all'Union Berlino. Il difensore ex Juventus - accostato a Roma (poi tiratasi indietro) e Genoa in questo inizio di mercato - aggiunge una squadra alla lista delle pretendenti.

E la Fiorentina potrebbe ritrovarselo contro in Europa

In estate, si era parlato di Bonucci anche in ottica Fiorentina, prima di virare su Yerry Mina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, su di lui si muove il Fenerbahce di Edin Dzeko che vuole rinforzare il reparto difensivo. In caso di affare in porto, Bonucci potrebbe ritrovare proprio i Viola, in Conference League (anche i turchi sono passati primi in classifica nel gironcino).